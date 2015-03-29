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    ​Футболист "Барселоны" достиг договоренности с катарским клубом

    Об этом заявил менеджер клуба Аль-Садд

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Барселона" Хави Эрнандес достиг договоренности с катарским клубом "Аль-Садд".

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в İnstagram написал менеджер катарского клуба Абдуллах Аль-Барик.

    Поделившись фотографией, на которой запечатлены спортивный директор клуба Мухаммед Гоулам и Хави, менеджер оставил также следующую заметку - "Клубу "Аль-Садд" удалось осуществить трансфер капитана "Барселоны"".

    Однако сам каталонский представитель не сделал никакого заявления по этому поводу.

    Как пишут испанские СМИ, с футболистом заключат 3-летний контракт, по условиям которого, он ежегодно будет получать 10 млн. евро.

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