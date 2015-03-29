​Футболист "Барселоны" достиг договоренности с катарским клубом

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Барселона" Хави Эрнандес достиг договоренности с катарским клубом "Аль-Садд".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в İnstagram написал менеджер катарского клуба Абдуллах Аль-Барик.

Поделившись фотографией, на которой запечатлены спортивный директор клуба Мухаммед Гоулам и Хави, менеджер оставил также следующую заметку - "Клубу "Аль-Садд" удалось осуществить трансфер капитана "Барселоны"".

Однако сам каталонский представитель не сделал никакого заявления по этому поводу.

Как пишут испанские СМИ, с футболистом заключат 3-летний контракт, по условиям которого, он ежегодно будет получать 10 млн. евро.