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    Французский футболист отказался продлевать контракт с английским клубом

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Футболист английского клуба "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль отказался продлевать контракт со своей командой.

    Как сообщает Report, 22-летний французский футболист принял это решение, так как хочет чаще появляться на поле.

    Отметим, что в составе английского клуба он часто оставался резервным игроком.

    На игрока претендуют французский ПСЖ, английский "Тоттенхэм" и мадридский "Атлетико".

    Отметим, в 2015 году был осуществлен трансфер Марсьяля из "Монако".

    В текущем сезоне он присутствовал на 29 матчах английской Премьер-лиги и забил 9 мячей. 

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