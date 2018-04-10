Французский футболист отказался продлевать контракт с английским клубом

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Футболист английского клуба "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль отказался продлевать контракт со своей командой.

Как сообщает Report, 22-летний французский футболист принял это решение, так как хочет чаще появляться на поле.

Отметим, что в составе английского клуба он часто оставался резервным игроком.

На игрока претендуют французский ПСЖ, английский "Тоттенхэм" и мадридский "Атлетико".

Отметим, в 2015 году был осуществлен трансфер Марсьяля из "Монако".

В текущем сезоне он присутствовал на 29 матчах английской Премьер-лиги и забил 9 мячей.