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Французский футболист "Нефтчи": Я играю в лучшем клубе Азербайджана

Французский футболист "Нефтчи": Я играю в лучшем клубе Азербайджана Французский футболист, полузащитник азербайджанского клуба "Нефтчи" Килан Лебон считает, что играет в лучшем клубе Азербайджана.
Футбол
29 февраля 2024 г. 15:35
Французский футболист Нефтчи: Я играю в лучшем клубе Азербайджана

Французский футболист, полузащитник "Нефтчи" Килан Лебон считает, что играет в лучшем клубе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам на пресс-конференции.

26-летний футболист заявил, что хочет добиться больших успехов в составе данной команды.

"Нефтчи" ставит высокие задачи, поэтому на игроков возлагается большая ответственность, отметил полузащитник клуба.

"До приезда сюда у меня не было информации о стране. Сейчас я рассказываю своим друзьям о ее красоте и гостеприимстве азербайджанцев. Некоторые приглашали меня в гости. Недавно я побывал в Гусаре. Это невероятное место. Люблю вашу кухню. Не помню названия блюд, но они мне нравятся", - поделился Лебон впечатлениями об Азербайджане.

Футболист также прокомментировал свою игру, заявив, что, несмотря на малое количество голов, он отдал много результативных передач: "К концу сезона могу забить еще 6 голов. Я в форме и чувствую себя хорошо".

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin futbolçusu: Azərbaycanın ən yaxşı klubunda oynayıram

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