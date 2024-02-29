Французский футболист "Нефтчи": Я играю в лучшем клубе Азербайджана

Французский футболист, полузащитник "Нефтчи" Килан Лебон считает, что играет в лучшем клубе Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам на пресс-конференции.
26-летний футболист заявил, что хочет добиться больших успехов в составе данной команды.
"Нефтчи" ставит высокие задачи, поэтому на игроков возлагается большая ответственность, отметил полузащитник клуба.
"До приезда сюда у меня не было информации о стране. Сейчас я рассказываю своим друзьям о ее красоте и гостеприимстве азербайджанцев. Некоторые приглашали меня в гости. Недавно я побывал в Гусаре. Это невероятное место. Люблю вашу кухню. Не помню названия блюд, но они мне нравятся", - поделился Лебон впечатлениями об Азербайджане.
Футболист также прокомментировал свою игру, заявив, что, несмотря на малое количество голов, он отдал много результативных передач: "К концу сезона могу забить еще 6 голов. Я в форме и чувствую себя хорошо".