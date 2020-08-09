О нас
Report Georgia

Форвард ПСЖ перешел в "Бенфику"

Форвард ПСЖ перешел в "Бенфику" Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани продолжит карьеру в португальской "Бенфике"
Футбол
9 августа 2020 г. 09:47
Форвард ПСЖ перешел в Бенфику

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани продолжит карьеру в португальской "Бенфике".

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил журналист Танкреди Палмери. По его информации, уругваец подписал соглашение с зарплатой 9 млн евро в год

Кавани играл за парижский клуб с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

33-летний Кавани за свою карьеру выступал также в Серии А за "Палермо" и "Наполи" (с 2007 по 2013 год).

"Бенфика" в завершившемся сезоне финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Таким образом, лиссабонский клуб примет участие в Лиги чемпионов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке PSJ-nin hücumçusu "Benfika"ya keçdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02

Последние новости

10:53
В Баку задержан братоубийца Происшествия
10:32
В Товузе задержан подозреваемый в убийстве жены Происшествия
10:25
МВД Грузии расследует инцидент в Ахалкалаки В регионе
10:13
ВидеоВ Гахе автомобиль врезался в стену, есть пострадавшие Происшествия
10:07
Названы кандидаты на звание игрока недели в Лиге Чемпионов Футбол
09:47
Форвард ПСЖ перешел в "Бенфику" Футбол
09:39
ФотоВ Стамбуле попал в аварию автобус, есть погибшие и раненые В регионе
09:34
Трамп поссорился со своим главным инвестором Другие страны
09:28
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт
09:23
Раскрыто негативное влияние фруктов на печень Здоровье
08:55
На Каспии произошло землетрясение Происшествия
08:52
В Баку четыре человека пострадали в ДТП Происшествия
08:39
Девушка десять лет питалась одними чипсами из-за необычной болезни Это интересно
08:04
Власти Доминиканы продлили действие комендантского часа  Другие страны
07:52
Получившая ножевое ранение от мужа жена скончалась Происшествия
Вся новостная лента