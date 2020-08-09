Форвард ПСЖ перешел в "Бенфику"

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани продолжит карьеру в португальской "Бенфике"

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани продолжит карьеру в португальской "Бенфике".

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил журналист Танкреди Палмери. По его информации, уругваец подписал соглашение с зарплатой 9 млн евро в год

Кавани играл за парижский клуб с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

33-летний Кавани за свою карьеру выступал также в Серии А за "Палермо" и "Наполи" (с 2007 по 2013 год).

"Бенфика" в завершившемся сезоне финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Таким образом, лиссабонский клуб примет участие в Лиги чемпионов.