Финал Кубка России остановили из-за массовой драки футболистов - ВИДЕО

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Футболисты «Локомотива» и «Урала» устроили драку за минуту до окончания финального матча Кубка России по футболу.

Как передает Report, на 93-й минуте рядом со штрафной «Урала» началась потасовка, зачинщиками которой стали защитник екатеринбургской команды Артём Фидлер и бразильский нападающий «Локомотива» Ари.

Позднее в потасовку ввязались и другие игроки.

За драку на финальных минутах красные карточки получили футболисты «Локомотива» Ари Фарфан и Фернандеш, а также игроки «Урала» Фидлер и Манучарян.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "москвичей".

Счет на 77 минуте матча открыл Игорь Денисов. Увеличил разрыв Алексей Минарчук на 91 минуте. «Локомотив» выиграл Кубок России по футболу в сезоне-2016/17.