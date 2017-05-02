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    Финал Кубка России остановили из-за массовой драки футболистов - ВИДЕО

    Футболисты Локомотива и Урала устроили драку за минуту до окончания финального матча

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Футболисты «Локомотива» и «Урала» устроили драку за минуту до окончания финального матча Кубка России по футболу.

    Как передает Report, на 93-й минуте рядом со штрафной «Урала» началась потасовка, зачинщиками которой стали защитник екатеринбургской команды Артём Фидлер и бразильский нападающий «Локомотива» Ари.

    Позднее в потасовку ввязались и другие игроки.

    За драку на финальных минутах красные карточки получили футболисты «Локомотива» Ари Фарфан и Фернандеш, а также игроки «Урала» Фидлер и Манучарян.

    Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "москвичей".

    Счет на 77 минуте матча открыл Игорь Денисов. Увеличил разрыв Алексей Минарчук на 91 минуте. «Локомотив» выиграл Кубок России по футболу в сезоне-2016/17.

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