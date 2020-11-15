ФИФА выплатит "Ливерпулю" огромную компенсацию

ФИФА согласилась выплатить "Ливерпулю" 2 млн фунтов в качестве компенсации за полученную недавно защитником Джо Гомесом травму колена.

ФИФА согласилась выплатить "Ливерпулю" 2 млн фунтов в качестве компенсации за полученную недавно защитником Джо Гомесом травму колена.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, 23-летний Гомес травмировался на тренировке в расположении сборной Англии. Повреждение оказалось серьезным, в результате чего футболист пропустит большую часть сезона. Ранее "Ливерпуль" потерял на долгий срок еще одного центрального защитника - Вирджила ван Дейка.

Как сообщает издание, ФИФА согласилась выплатить "Ливерпулю" 2 млн фунтов, чтобы покрыть зарплату Гомеса, еженедельно получающего 80 000 фунтов.

По информации источника, все игроки сборной Англии попадают под программу защиты клубов ФИФА, которая представляет собой страховой пакет, позволяющий клубам подавать иски в случаях, если их футболисты травмируются в расположении национальных команд.