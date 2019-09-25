ФИФА рекомендовала ограничить выплаты агентам игроков и количество аренд футболистов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, комиссии агентам составят не более 10 процентов от суммы трансфера футболиста и трех процентов от его зарплаты.

Не больше трех процентов от зарплаты должно доставаться представителям клуба, который приобретает игрока.

С сезона 2020/21 каждый клуб сможет за один сезон отдавать и брать в аренду не более восьми футболистов, причем ограничение накладывается только на соглашения между клубами из разных чемпионатов. С сезона-2022/23 количество игроков сократится до шести. При этом не больше трех из шести футболистов смогут переходить в один клуб.

Данные рекомендации будут представлены совету ФИФА на заседании, которое пройдет 24 октября.