Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ ФИФА назвала трех последних кандидатов на звание лучшего футболиста года.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, в списке - футболист сборной Португалии Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия), полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ("Реал Мадрид", Испания) и игрок сборной Египта Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия).

В списке лучших вратарей - Тибо Куртуа из сборной Бельгии ("Реал Мадрид", Испания), Уго Льорис из сборной Франции ("Тоттенхэм", Англия), Каспер Шмейхель из сборной Дании ("Лестер Сити", Англия).

В список представленных ФИФА трех лучших тренеров попали Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции) и бывший главный тренер "Реал Мадрида" Зинедин Зидан.

Отметим, что церемония вручения премии состоится 24 сентября в Лондоне.