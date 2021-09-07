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Фернанду Сантуш: Мы могли забить сборной Азербайджана еще больше голов

Фернанду Сантуш: Мы могли забить сборной Азербайджана еще больше голов Сборная Португалии по футболу могла забить в ворота азербайджанской команды еще больше голов
Футбол
7 сентября 2021 г. 22:25
Фернанду Сантуш: Мы могли забить сборной Азербайджана еще больше голов
Фернанду Сантуш

Сборная Португалии по футболу могла забить в ворота азербайджанской команды еще больше голов, но ей не хватило точности.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции по итогам матча двух сборных заявил главный тренер команды Португалии Фернанду Сантуш. Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Баку, завершилась победой гостей со счетом 3:0.

67-летний специалист отметил, что считает матч успешным для своих подопечных.

“Не все было гладко для нас во время игры, но вместе с тем я думаю, что мы совершали продуманные атаки, которые завершались голами”, - добавил главный тренер.

Ф.Сантуш также прокомментировал заявления главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи, озвученные до матча.

“Я стал главным тренером не из-за него, а благодаря футбольной федерации. А что касается портвейна, то я ничего об этом не могу сказать. Но могу устроить. Опять же, у вас очень хороший главный тренер”, - сказал он.

Португальский специалист также сравнил нынешний матч с первой встречей против команды Азербайджана, который завершился со счетом 1:0 в пользу его подопечных: “В этой игре мы забили ранние голы. В отличие от первой встречи наш противник в этот раз использовал схему 4-3-3. Думаю, что основная разница была в этом”.

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Версия на азербайджанском языке Fernandu Santuş: "Azərbaycan millisinə daha çox qol vura bilərdik"

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