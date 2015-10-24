Фабио Капелло может возглавить клуб MLS

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Итальянский тренер Фабио Капелло, ранее возглавлявший сборную России по футболу, ведет переговоры с несколькими клубами высшего дивизиона системы лиг США и Канады (MLS), сообщает Report со ссылкой на goal.com.

Капелло возглавлял сборную России на протяжении почти трех лет - контракт между ним и РФС был подписан 26 июля 2012 года.

По данным источника, Капелло ведет переговоры с несколькими клубами MLS на предмет того, чтобы занять должность главного тренера в одном из них в 2016 году. Названия команд и подробности переговорного процесса не разглашаются.

Ранее 69-летний Капелло также тренировал мадридский "Реал", итальянские "Ювентус", "Рому", "Милан" и сборную Англии.