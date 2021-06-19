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Евро-2020: Сборная Германии одержала волевую победу над португальцами

Евро-2020: Сборная Германии одержала волевую победу над португальцами Сборная Германии со счетом 4:2 обыграла команду Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Футбол
19 июня 2021 г. 21:56
Евро-2020: Сборная Германии одержала волевую победу над португальцами

Сборная Германии со счетом 4:2 обыграла команду Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Мюнхене.

Счет на 15-й минуте открыл Криштиану Роналду. На 35-й минуте португальский защитник Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота, а спустя четыре минуты то же самое сделал его партнер по команде Рафаэль Геррейру. Во втором тайме в составе сборной Германии отличились Кай Хаверц (51-я минута) и Робин Госенс (60), а от разгрома португальцам помог уйти гол Диогу Жоты (67).

Отметим, что матч стал самым результативным на текущем турнире.

Роналду стал первым игроком, который отличился как минимум трижды на трех чемпионатах Европы. Форвард впервые в карьере поразил ворота сборной Германии, он провел пятый матч против немцев.

Команда Германии набрала три очка и поднялась на второе место в группе F, обойдя португальцев (3 очка) благодаря победе в личной встрече. Лидируют французы (4), на четвертой позиции располагается команда Венгрии (1). В заключительном туре группового этапа немцы в Мюнхене сыграют с венграми, а сборная Португалии в Будапеште встретится с командой Франции.

Обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 23:00 (бакинское время).

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