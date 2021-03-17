ЕВРО-2020 пройдет с болельщиками на трибунах

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что болельщики на стадионе являются обязательным условием для городов, собирающихся принимать Евро-2020.
Как сообщает Report, об этом 54-летний специалист сказал изданию Sky Sports.
По его словам, есть несколько сценариев: "Но мы точно не рассматриваем возможность проведения матчей Евро без болельщиков. Каждый город должен гарантировать, что фанатов допустят на трибуны".
"В идеале мы хотим провести турнир так, как планировали - в 12 городах. Если не получится, то будем сокращать число городов. Финальное решение примем 20 апреля", - заявил Чеферин.
Ранее сообщалось, что УЕФА готов сократить количество городов (12), если власти не подтвердят возможность допускать зрителей.