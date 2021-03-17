ЕВРО-2020 пройдет с болельщиками на трибунах

Ранее сообщалось, что УЕФА готов сократить количество городов (12), если власти не подтвердят возможность допускать зрителей

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что болельщики на стадионе являются обязательным условием для городов, собирающихся принимать Евро-2020.

Как сообщает Report, об этом 54-летний специалист сказал изданию Sky Sports.

По его словам, есть несколько сценариев: "Но мы точно не рассматриваем возможность проведения матчей Евро без болельщиков. Каждый город должен гарантировать, что фанатов допустят на трибуны".

"В идеале мы хотим провести турнир так, как планировали - в 12 городах. Если не получится, то будем сокращать число городов. Финальное решение примем 20 апреля", - заявил Чеферин.

Ранее сообщалось, что УЕФА готов сократить количество городов (12), если власти не подтвердят возможность допускать зрителей.