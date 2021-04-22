ЕВРО-2020: Число болельщиков на играх в Баку может быть увеличено

В настоящее время квота составляет 50% от заполняемости стадиона

Квота посещаемости матчей чемпионата Европы - 2020 по футболу может быть увеличена. Как передает Report, об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

В настоящее время квота составляет 50% от заполняемости стадиона. Ранее появилась информация о том, что Лондон планирует увеличить цифры разрешенной посещаемости на полуфинальные и финальный матчи.

"УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] допускает варианты увеличения квоты, то есть любой город до 28 апреля может увеличить вместимость, - сказал Сорокин. - Это можно сделать не на все матчи, видимо, а на какие-то отдельные. Это никак не обусловлено изначально. Если размышлять над этим, довольно странно то, что можно увеличить на одни матчи, тогда почему бы не увеличить на все?"

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля.

Согласно расписанию, на Бакинском олимпийском стадионе пройдут матчи группы А Швейцария - Уэльс, Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также один матч четвертьфинала. В каждой из 4 игр смогут принять участие до 50% от заполняемости стадиона.