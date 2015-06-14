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    Евро-2016. Квалификация. 6-й тур. Результаты матчей - ВИДЕО

    Португалия в гостях обыграла Армению, Роналду сделал хет-трик

    Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Вчера были сыграны матчи второго дня шестого тура отборочного раунда Евро-2016.

    Report предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей.

    ЧЕ-2016 - квалификация. 6-й тур

    Группа D

    Ирландия - Шотландия - 1:1

    Голы: Уолтерс 38 (1:0). О'Ши 47 (1:1 - автогол).

    Польша - Грузия - 4:0

    Голы: Милик 62 (1:0). Левандовски Р. 89 (2:0). Левандовски Р. 90 (3:0). Левандовски Р. 90 (4:0).

    Гибралтар - Германия - 0:7

    Голы: Шюррле 28 (0:1). Крузе 47 (0:2). Гюндоган 51 (0:3). Бельараби 57 (0:4). Шюррле 65 (0:5). Шюррле 71 (0:6). Крузе 81 (0:7).

    Группа F

    Финляндия - Венгрия - 0:1

    Голы: Штибер 82 (0:1).

    Северная Ирландия - Румыния - 0:0

    Фарерские острова - Греция - 2:1

    Голы: Ханссон 32 (1:0). Ольсен Б. 70 (2:0). Папастатопулос 84 (2:1).

    Группа I

    Армения - Португалия - 2:3 (1:1)

    Голы: Пиццелли 15 (1:0). Роналду 29 (1:1 - пен.). Роналду 55 (1:2). Роналду 58 (1:3). Мкоян 72 (2:3).


    Armenia vs Portugal (2-3) | All goals & Highlights by channelsport

    Дания - Сербия - 2:0

    Голы: Поульсен Ю. 13 (1:0). Поульсен Я. 87 (2:0).

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