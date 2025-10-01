Эльвин Джафаргулиев стал лучшим игроком матча "Карабах" - "Копенгаген"

Защитник агдамского "Карабаха" Эльфин Джафаргулиев стал лучшим игроком матча II туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против датского "Копенгагена".

Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Напомним, что агдамцы на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку уверенно обыграли датчан со счетом 2:0.

На 28-й минуте счет открыл Абдулла Зубир, за семь минут до завершения основного времени встречи Эммануиль Аддаи забил второй гол своей команды.