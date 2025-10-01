İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyununun ən yaxşı futbolçusu bəlli olub

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2025
    • 22:59
    Qarabağ - Kopenhagen oyununun ən yaxşı futbolçusu bəlli olub

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunda keçirilmiş "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisinin heyətində Elvin Cəfərquliyev bu ada layiq görülüb.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" rəqibini iki cavabsız qolla üstələyib.

