"Qarabağ" - "Kopenhagen" oyununun ən yaxşı futbolçusu bəlli olub
Futbol
- 01 oktyabr, 2025
- 22:59
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunda keçirilmiş "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisinin heyətində Elvin Cəfərquliyev bu ada layiq görülüb.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" rəqibini iki cavabsız qolla üstələyib.
