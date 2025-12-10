Naxçıvanda qar örtüyünün hündürlüyü 3 sm olub

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Ekologiya
    • 10 dekabr, 2025
    • 20:38
    Naxçıvanın Parağaçay Qar Uçqunu Stansiyasında qar örtüyünün hündürlüyü 3 santimetr qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Mərkəzinin saat 18:45-ə olan məlumatına əsasən, bölgədə hava şəraiti dəyişkən olmaqda davam edir.

    Yüksək dağlıq ərazilərdə yağıntıların intensivləşməsi ehtimal edilir.

    Hidrometeorologiya Mərkəzi sürücülərə və dağlıq ərazilərə səfər edən şəxslərə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir.

