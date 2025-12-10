Naxçıvanda qar örtüyünün hündürlüyü 3 sm olub
Ekologiya
- 10 dekabr, 2025
- 20:38
Naxçıvanın Parağaçay Qar Uçqunu Stansiyasında qar örtüyünün hündürlüyü 3 santimetr qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Mərkəzinin saat 18:45-ə olan məlumatına əsasən, bölgədə hava şəraiti dəyişkən olmaqda davam edir.
Yüksək dağlıq ərazilərdə yağıntıların intensivləşməsi ehtimal edilir.
Hidrometeorologiya Mərkəzi sürücülərə və dağlıq ərazilərə səfər edən şəxslərə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir.
