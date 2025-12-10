Высота снежного покрова в Нахчыване составила 3 см

На станции Парагачай в Нахчыване высота снежного покрова составила три сантиметра.

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на данные Центра гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР, погода в регионе продолжает оставаться переменчивой.

В высокогорных районах ожидается усиление осадков.

Центр гидрометеорологии рекомендует водителям и лицам, отправляющимся в горные районы, быть осторожными.