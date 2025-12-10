Высота снежного покрова в Нахчыване составила 3 см
- 10 декабря, 2025
- 21:16
На станции Парагачай в Нахчыване высота снежного покрова составила три сантиметра.
Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на данные Центра гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР, погода в регионе продолжает оставаться переменчивой.
В высокогорных районах ожидается усиление осадков.
Центр гидрометеорологии рекомендует водителям и лицам, отправляющимся в горные районы, быть осторожными.
