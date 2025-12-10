Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Высота снежного покрова в Нахчыване составила 3 см

    Экология
    • 10 декабря, 2025
    • 21:16
    Высота снежного покрова в Нахчыване составила 3 см

    На станции Парагачай в Нахчыване высота снежного покрова составила три сантиметра.

    Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на данные Центра гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР, погода в регионе продолжает оставаться переменчивой.

    В высокогорных районах ожидается усиление осадков.

    Центр гидрометеорологии рекомендует водителям и лицам, отправляющимся в горные районы, быть осторожными.

    Нахчыван погода снег
    Видео
    Naxçıvanda qar örtüyünün hündürlüyü 3 sm olub
    Elvis

    Последние новости

    21:28

    Politico: США будет сложно провести наземную операцию в Венесуэле

    Другие страны
    21:18

    Лидеры евротройки обсудили с Трампом ситуацию в Украине

    Другие страны
    21:16
    Видео

    Высота снежного покрова в Нахчыване составила 3 см

    Экология
    21:04

    Еврокомиссар: Новая Стратегия нацбезопасности США демонстрирует антагонизм к ЕС

    Другие страны
    20:56

    Лига чемпионов: Объявлены стартовые составы "Карабаха" и "Аякса"

    Футбол
    20:47

    В Грузии сократили сроки обучения в вузах

    В регионе
    20:38

    Укрепление военного сотрудничества станет приоритетом в ходе председательства Азербайджана в ОТГ

    Внешняя политика
    20:29

    Парламент Грузии принял поправки к закону о собраниях и демонстрациях

    В регионе
    20:16

    Суд Нью-Йорка разрешил публикацию материалов по делу Эпштейна

    Другие страны
    Лента новостей