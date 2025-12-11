Доллар укрепился после заседания ФРС США

Доллар укрепился по отношению к другим основным мировым валютам, таким как иена и евро, поскольку последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США прошло накануне, и все вопросы относительно дальнейшей монетарной политики в стране и связанная с ними неуверенность сняты.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снизился до $1,1687 с уровня прошлого закрытия в $1,1696 за евро.

Курс доллара к иене вырос до 156,07 иены со 155,91 иены за доллар.

А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) увеличивается на 0,08% - до 98,73 пункта. Ранее в четверг стали известны итоги двухдневного заседания Федрезерва США. Регулятор по итогам декабрьского заседания снова понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75% годовых.