    02 января, 2026
    23:57
    Al-Youm as-Sabia: Анджелина Джоли посетила КПП Рафах

    Киноактриса Анджелина Джоли с гуманитарной миссией посетила КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа.

    Как передает Report, об этом сообщил египетский информационный портал Al-Youm as-Sabia.

    По его данным, артистка в ходе своего визита встретилась с губернатором провинции Северный Синай Халедом Мугауиром и вместе с ним осмотрела склады Египетского общества Красного Полумесяца, где хранятся запасы гуманитарной помощи для жителей Газы. Джоли также навестила раненых палестинцев, эвакуированных из анклава и проходящих лечение в египетском городе Эль-Ариш. Актриса призвала мировое сообщество увеличить объемы поставок помощи в сектор и поблагодарила Египет за его усилия по оказанию помощи палестинцам в Газе.

    Анджелина Джоли КПП "Рафах" Египет сектор Газа

