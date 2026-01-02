Al-Youm as-Sabia: Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах"

Киноактриса Анджелина Джоли с гуманитарной миссией посетила КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа.

Как передает Report, об этом сообщил египетский информационный портал Al-Youm as-Sabia.

По его данным, артистка в ходе своего визита встретилась с губернатором провинции Северный Синай Халедом Мугауиром и вместе с ним осмотрела склады Египетского общества Красного Полумесяца, где хранятся запасы гуманитарной помощи для жителей Газы. Джоли также навестила раненых палестинцев, эвакуированных из анклава и проходящих лечение в египетском городе Эль-Ариш. Актриса призвала мировое сообщество увеличить объемы поставок помощи в сектор и поблагодарила Египет за его усилия по оказанию помощи палестинцам в Газе.