Зеленский представил нового кандидата на пост министра обороны Украины
Другие страны
- 03 января, 2026
- 00:24
Президент Украины Владимир Зеленский представил кандидатуру министра цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, украинский лидер заявил, что действующий министр обороны Денис Шмыгаль будет направлен на другую государственную должность.
Напомним, Денис Шмыгаль был назначен министром обороны Украины в прошлом году. Ранее он занимал пост премьер-министра.
