Эрдоган: число членов ПСР превысило 11,5 миллиона человек
В регионе
- 02 января, 2026
- 23:12
Как Партия справедливости и развития (ПСР), за последнее время мы увеличили число наших членов на 664 568 человек и в целом довели его до 11 543 301.
Как передает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в социальной сети X.
"Я искренне поздравляю нашу организацию с этим важным достижением, которое является проявлением того, что ПСР - партия народа, и отражает прочную связь, выстроенную нами с нашим народом", - отметил Эрдоган.
Президент Турции также подчеркнул, что двери правящей Партии справедливости и развития открыты для каждого, кто хочет быть полезным своей стране и своему народу.
