İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ərdoğan: AKP üzvlərini sayı 11,5 milyon nəfəri ötüb

    Region
    • 02 yanvar, 2026
    • 22:09
    Ərdoğan: AKP üzvlərini sayı 11,5 milyon nəfəri ötüb

    AKP olaraq üzvlərimizin sayını son dövrdə 664 min 568 artırdıq, ümumilikdə 11 milyon 543 min 301 nəfərə çatdıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "X" sosial hesabında yazıb.

    "AKP-nin xalqın partiyası olduğunun bir təzahürü olan, xalqımızla qurduğumuz güclü bağı əks etdirən bu mühüm uğura imza atan təşkilatımızı ürəkdən təbrik edirəm", - Ərdoğan bildirib.

    Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qapısı ölkəsinə, xalqına faydalı olmaq istəyən hər kəsə açıqdır.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə AK Parti

    Son xəbərlər

    23:00

    Kiril Budanov Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri təyin edilib – YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:53

    BƏƏ Yəməndən sonuncu qoşunlarının çıxarılmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:35

    Meksikada zəlzələ nəticəsində 12 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:34

    "Le Parisien": Parisdə Janna Darkın qılıncını oğurlayan kişi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:20

    Mask Somalinin BMT-dəki daimi nümayəndəsini həbs etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    22:09

    Ərdoğan: AKP üzvlərini sayı 11,5 milyon nəfəri ötüb

    Region
    22:01

    Səudiyyə Ərəbistanı HHQ Yəməndəki hava limanına hücumlar həyata keçirib

    Digər ölkələr
    21:56

    "Fənərbağça" italyan yarımmüdafiəçini icarəyə götürmək istəyir

    Futbol
    21:43

    Yəmənin hökumət qüvvələri Hədraməvtdə separatçıları düşərgədən çıxarıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti