В январе 2026 года председательство в Совбезе ООН перешло к Сомали

Председательство в Совете Безопасности ООН в январе 2026 года перешло к Сомали.

Как передает американское бюро Report, постоянный представитель Сомали при ООН, посол Абукар Дахир Осман, провел в Нью-Йорке пресс-брифинг, на котором представил программу работы Совета Безопасности на январь.

В ходе брифинга он назвал повторное избрание Сомали членом Совета Безопасности спустя 54 года историческим событием и отметил, что председательство страны в течение месяца является свидетельством приверженности многосторонней дипломатии. Посол подчеркнул, что в период председательства Сомали приоритетами станут повышение эффективности, прозрачности, инклюзивности и укрепление консенсуса.

Он также проинформировал об основных заседаниях, запланированных на январь. В повестку входят ситуация на Ближнем Востоке, в том числе брифинг по химическому оружию в Сирии, консультации по Йемену, положение в Гаити, доклад Международного уголовного суда по Судану, продление мандата миротворческих сил ООН на Кипре, а также политические и гуманитарные вопросы по Сирии.

По его словам, 26 января состоится высокоуровневые открытые дебаты на тему продвижения верховенства права в обеспечении международного мира и безопасности. Дебаты пройдут на фоне 80-летия Устава ООН и станут "фирменным мероприятием" сомалийского председательства. Заседание пройдёт под председательством президента Сомали Хасана Шейха Махмуда.

28 января запланировано проведение на высоком уровне квартальных открытых дебатов по Ближнему Востоку. Посол отметил, что на фоне последних региональных событий данное обсуждение требует повышенного политического внимания.

На брифинге также было отмечено, что при необходимости могут быть созваны заседания по вопросам, не включённым в повестку дня, но требующим срочного рассмотрения в зависимости от ситуации на местах.

В завершение Абукар Дахир Осман заявил о готовности Сомали к конструктивному сотрудничеству со всеми государствами-членами в период председательства в Совете Безопасности.