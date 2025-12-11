Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Первый постер "Звездных войн" продали на аукционе почти за $4 млн

    Это интересно
    • 11 декабря, 2025
    • 10:36
    Первый постер Звездных войн продали на аукционе почти за $4 млн

    Первый постер фильма "Звездные войны", которому уже почти 50 лет, ушел на торгах аукционного дома Heritage Auctions за $3,875 млн.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Автор постера - аэрограф, художник и дизайнер постеров Том Юнг. Афиша к "Звездным войнам" впервые появилась в прессе 13 мая 1977 года, чуть менее чем за две недели до премьеры космической эпопеи Джорджа Лукаса.

    Кроме того, афиша украшала рекламные щиты, журнальные объявления и театральные программки.

