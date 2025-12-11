Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан и США обсудили возможности совместного инвестирования в дата-центры

    ИКТ
    • 11 декабря, 2025
    • 10:36
    Азербайджан и США обсудили возможности совместного инвестирования в дата-центры

    Азербайджан и Соединенные Штаты Америки (США) обсудили возможности совместного инвестирования в дата-центры, искусственный интеллект, модернизацию транспортной инфраструктуры.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети "X".

    "В рамках визита в США мы провели встречу с исполнительным директором компании Brookfield Брюсом Флаттом", – отметил министр.

    Рашад Набиев США инвестиции дата-центры
    Azərbaycan və ABŞ data mərkəzləri sahəsində birgə investisiya imkanlarını müzakirə edib
    Elvis

    Последние новости

    10:36

    Первый постер "Звездных войн" продали на аукционе почти за $4 млн

    Это интересно
    10:36

    Азербайджан и США обсудили возможности совместного инвестирования в дата-центры

    ИКТ
    10:30

    В Стамбуле в двухэтажном здании вспыхнул пожар, погибли трое детей

    В регионе
    10:25

    Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $62,15 за баррель

    Энергетика
    10:21

    Узбекистан примет следующее заседание министров энергетики ОТГ

    Энергетика
    10:16

    В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся три матча VI тура

    Командные
    10:10

    Сегодня состоятся матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    09:57

    Никол Пашинян из Гамбурга отправится в Москву

    В регионе
    09:56

    Стоимость золота выросла при снижении доходности гособлигаций США

    Финансы
    Лента новостей