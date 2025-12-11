Азербайджан и США обсудили возможности совместного инвестирования в дата-центры

Азербайджан и Соединенные Штаты Америки (США) обсудили возможности совместного инвестирования в дата-центры, искусственный интеллект, модернизацию транспортной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети "X".

"В рамках визита в США мы провели встречу с исполнительным директором компании Brookfield Брюсом Флаттом", – отметил министр.