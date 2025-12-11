Azərbaycan və ABŞ data mərkəzləri sahəsində birgə investisiya imkanlarını müzakirə edib
İKT
- 11 dekabr, 2025
- 10:15
Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) arasında data mərkəzləri, süni intellekt, nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi sahəsində birgə investisiya imkanları müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
"ABŞ-yə səfər çərçivəsində "Brookfield" şirkətinin icraçı direktoru Bruce Flatt ilə görüş keçirdik", – deyə nazir qeyd edib.
