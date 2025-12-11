Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Узбекистан примет следующее заседание министров энергетики ОТГ

    Энергетика
    • 11 декабря, 2025
    • 10:21
    Узбекистан примет следующее заседание министров энергетики ОТГ

    Шестое заседание министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в 2026 году в Узбекистане.

    Как передает Report со ссылкой на министерство энергетики Узбекистана, соответствующая договоренность была достигнута по итогам пятого заседания министров энергетики ОТГ, состоявшегося в Стамбуле.

    "По итогам встречи стороны договорились провести следующее, шестое заседание министров энергетики Организации тюркских государств в 2026 году в Узбекистане", - говорится в сообщении.

    Во встрече приняли участие главы энергетических ведомств Узбекистана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Азербайджана, генеральный секретарь организации, а также министры иностранных дел Венгрии и Северного Кипра в качестве наблюдателей.

    Стороны отметили, что по инициативе лидеров тюркских государств сотрудничество между странами в различных сферах, включая топливно-энергетическую отрасль, поднимается на новый уровень.

    На заседании были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере энергетики, обеспечения энергетической безопасности региона, внедрения устойчивых источников энергии, в частности поддержка проектов "зеленой" энергетики, интеграция энергетических сетей и реализация новых инвестиционных проектов.

