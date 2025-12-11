Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $62,15 за баррель

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Энергетика
    11 декабря, 2025
    Цены на нефть стабильны на торгах в четверг, трейдеры оценивают новости, касающиеся хода урегулирования российско-украинского конфликта, а также ситуации вокруг Венесуэлы.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $62,15 за баррель, что на $0,06 (0,1%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,03 (0,05%), до $58,43 за баррель.

