    Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan oyunda "DH Volley" kollektivi qalib gəlib

    Komanda
    10 dekabr, 2025
    20:23
    Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan oyunda DH Volley kollektivi qalib gəlib

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan oyun keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, həmin matçda "DH Volley" kollektivi "Abşeron"u 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutub.

