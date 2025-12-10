Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan oyunda "DH Volley" kollektivi qalib gəlib
Komanda
- 10 dekabr, 2025
- 20:23
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan oyun keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, həmin matçda "DH Volley" kollektivi "Abşeron"u 3:1 hesabı ilə məğlub edib.
Qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutub.
