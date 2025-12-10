İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Ayaks" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    10 dekabr, 2025
    • 20:34
    Çempionlar Liqası: Qarabağ və Ayaks komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda üz-üzə gələcək "Qarabağ" və Niderlandın "Ayaks" kollektivlərinin start heyətləri bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.

    "Qarabağ": Mateuş Koxalski, Mateus Silva, Marko Yankoviç, Abdullah Zubir (k), Emanuel Addai, Bəhlul Mustafazadə, Leandro Andrade, Kamilo Duran, Pedro Bikalyo, Elvin Cəfərquliyev, Kevin Medina.

    "Ayaks": Vitezslav Yaroş, Aron Bauman, Yuri Bas (k), Lukas Rosa, Anton Qoei, Şon Styor, Yorti Mokio, Ko İtakura, Raul Moro, Kasper Dolberq, Oskar Qlux.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ayaks" qarşılaşması bu gün, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

    "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqası "Ayaks" klubu start heyət
    Лига чемпионов: Объявлены стартовые составы "Карабаха" и "Аякса"
    Qarabag and Ajax unveil starting lineups for Champions League clash

