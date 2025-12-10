Лига чемпионов: Объявлены стартовые составы "Карабаха" и "Аякса"
Футбол
- 10 декабря, 2025
- 20:56
Стали известны стартовые составы "Карабаха" и "Аякса" (Нидерланды), которые встретятся в VI туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:
"Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдулла Зубир (к), Эмануэль Аддаи, Бахлул Мустафазаде, Леандру Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина;
"Аякс": Витезслав Ярош, Арон Бауман, Юри Бас (к), Лукас Роса, Антон Гоэи, Шон Стёр, Жорти Мокио, Ко Итакура, Рауль Моро, Каспер Дольберг, Оскар Глух.
Отметим, что матч "Карабах" - "Аякс" состоится сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Последние новости
21:28
Politico: США будет сложно провести наземную операцию в ВенесуэлеДругие страны
21:18
Лидеры евротройки обсудили с Трампом ситуацию в УкраинеДругие страны
21:16
Видео
Высота снежного покрова в Нахчыване составила 3 смЭкология
21:04
Еврокомиссар: Новая Стратегия нацбезопасности США демонстрирует антагонизм к ЕСДругие страны
20:56
Лига чемпионов: Объявлены стартовые составы "Карабаха" и "Аякса"Футбол
20:47
В Грузии сократили сроки обучения в вузахВ регионе
20:38
Укрепление военного сотрудничества станет приоритетом в ходе председательства Азербайджана в ОТГВнешняя политика
20:29
Парламент Грузии принял поправки к закону о собраниях и демонстрацияхВ регионе
20:16