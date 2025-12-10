Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Лига чемпионов: Объявлены стартовые составы "Карабаха" и "Аякса"

    Футбол
    • 10 декабря, 2025
    • 20:56
    Лига чемпионов: Объявлены стартовые составы Карабаха и Аякса

    Стали известны стартовые составы "Карабаха" и "Аякса" (Нидерланды), которые встретятся в VI туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

    "Карабах": Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдулла Зубир (к), Эмануэль Аддаи, Бахлул Мустафазаде, Леандру Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина;

    "Аякс": Витезслав Ярош, Арон Бауман, Юри Бас (к), Лукас Роса, Антон Гоэи, Шон Стёр, Жорти Мокио, Ко Итакура, Рауль Моро, Каспер Дольберг, Оскар Глух.

    Отметим, что матч "Карабах" - "Аякс" состоится сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Лига Чемпионов ФК "Аякс" ФК "Карабах"
    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Ayaks" komandalarının start heyətləri açıqlanıb
    Qarabag and Ajax unveil starting lineups for Champions League clash
    Elvis

    Последние новости

    21:28

    Politico: США будет сложно провести наземную операцию в Венесуэле

    Другие страны
    21:18

    Лидеры евротройки обсудили с Трампом ситуацию в Украине

    Другие страны
    21:16
    Видео

    Высота снежного покрова в Нахчыване составила 3 см

    Экология
    21:04

    Еврокомиссар: Новая Стратегия нацбезопасности США демонстрирует антагонизм к ЕС

    Другие страны
    20:56

    Лига чемпионов: Объявлены стартовые составы "Карабаха" и "Аякса"

    Футбол
    20:47

    В Грузии сократили сроки обучения в вузах

    В регионе
    20:38

    Укрепление военного сотрудничества станет приоритетом в ходе председательства Азербайджана в ОТГ

    Внешняя политика
    20:29

    Парламент Грузии принял поправки к закону о собраниях и демонстрациях

    В регионе
    20:16

    Суд Нью-Йорка разрешил публикацию материалов по делу Эпштейна

    Другие страны
    Лента новостей