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Эль-Класико: "Реал" обыграл "Барселону" и вернулся на первое место

Эль-Класико: "Реал" обыграл "Барселону" и вернулся на первое место Мадридский "Реал" победил "Барселону" со счетом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
24 октября 2021 г. 20:15
Эль-Класико: Реал обыграл Барселону и вернулся на первое место

Мадридский "Реал" победил "Барселону" со счетом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

В составе победителей мячи забили Давид Алаба (32-я минута) и Лукас Васкес (90+4). У проигравших отличился Серхио Агуэро (90+7). Хорватский полузащитник Лука Модрич провел 400-й матч в составе мадридской команды.

Благодаря победе "Реал" возглавил турнирную таблицу, набрав 20 очков в девяти матчах. "Барселона" расположилась на восьмом месте с 15 очками в девяти встречах.

Следующий матч "Реал" проведет дома 27 октября против "Осасуны", "Барселона" в этот же день сыграет на выезде против "Райо Вальекано".

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Версия на азербайджанском языке El Klasiko: "Real Madrid" "Barselona"nı səfərdə yenərək, liderliyə yüksəlib

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