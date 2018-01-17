Эльхан Мамедов: Мы проконсультировались с МИД Азербайджана по поводу товарищеского матча со сборной Косово - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с генсеком АФФА Эльханом Мамедовым.

- Примите ли Вы участие в жеребьевке Лиги наций УЕФА, которая состоится 24 января?

- Да, мы примем участие в жеребьевке вместе с главным тренером сборной Гурбаном Гурбановым.

- В группу с какими командами нам было бы лучше попасть?

- Команды будут поделены на 4 корзины. Азербайджан, согласно рейтингу, возглавляет группу D. Это повышает наши шансы. Конечно, с точки зрения силы противника, расстояния и иных факторов, можно желать попасть на жеребьевке с какими-то командами. Сборные уже учитывают и расстояния между странами, которые они представляют. Никто не хочет совершать длительные перелеты, учитывая плотность календаря Кубка наций и небольшой отрезок времени его проведения. Победителя в группе, где будут представлены 4 команды, определят в течение 3 месяцев.

- Может ли Лига наций стать одной из причин отказа сборной Грузии играть проверочный матч со сборной Азербайджана?

- Сборная Грузии попала в одну корзину со сборными Азербайджана, Македонии и Беларуси. То есть мы не можем попасть в одну группу с ними. Мы можем встретиться со сборной Грузии в 2019 году в полуфинале и финале. Будем надеяться, что это произойдет. Мы можем попасть в группу с Молдовой, с которой проведем тренировочный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Анталье 30 января. Это не проблема ни для нас, ни для них, поскольку цель проведения тренировочных матчей состоит не в победе, а в проверке уровня игры футболистов. Футбольная федерация Грузии тоже поначалу ответила нам согласием, однако после они заявили, что, поскольку это не официальный товарищеский матч, они не смогли скомплектовать сборную. Сперва они были уверены, что клубы отпустят футболистов. В связи с этим мы обратились в Футбольную федерацию Турции по поводу назначения бригады судей на матч, подыскали стадион. Мы обсудили даже формы футболистов. В связи с возникновением проблем с клубами, они попросили отложить встречу.

- Решение о проведении сборной Азербайджана проверочного матча со сборной Косово вместо Грузии, породило различные дискуссии. Что Вы можете сказать на этот счет?

- Мы уже предоставили информацию об этом. До принятия подобного решения мы консультируемся с МИД Азербайджана. Мы все понимаем. Это не первый подобный шаг, предпринимаемый нами. Когда футбольная федерация Косово обратилась в ФИФА и УЕФА по поводу членства, мы обсуждали этот вопрос на уровне АФФА. Будучи членом Международного олимпийского комитета, делегация представителей Косово прибыла в Азербайджан для участия в I Европейских играх "Баку-2015". Косово уже является членом ФИФА и УЕФА. В прошлом году на отборочном этапе чемпионата Европы среди команд U-21, мы попали в одну группу с командой Косово. Сразу после жеребьевки я обсудил ситуацию с МИД и заручился их согласием. Футбольная федерация Косово, как и АФФА, является членом ФИФА и УЕФА, поэтому мы должны уважать правила. Поэтому несколько месяцев назад на "Далга Арена" была организована официальная встреча между сборными Азербайджана и Косово. Затем наша сборная отправилась на ответную встречу в Косово. Нынешний же матч является проверочным и состоится в 3-й стране. Не стоит забывать об этом. Если бы местом его проведения был Азербайджан или Косово, мы бы призадумались. А в нынешней ситуации мы не видим проблемы. Повторяю: мы проконсультировались по данному вопросу с МИД Азербайджана и заручились согласием.

- Встречи в рамках учебно-тренировочных сборов будет судить турецкая бригада?

- В связи с тем, что встреча проводится между национальными командами, она должна быть подтверждена Футбольной федерацией Турции и ФИФА. После получения подтверждения Футбольная федерация Турции назначит судей. Это могут быть и турецкие судьи, и судьи из других стран. Скорее всего, это будут турецкие судьи.

- Будет ли результат этой встречи учитан в рейтинге ФИФА?

- ФИФА осведомлена об этой встрече, то есть ее результат должен быть учитан в рейтинге, поскольку итоги матча будут направлены в высшую футбольную инстанцию.

- Возможно ли принятие на заседании Исполкома АФФА в марте каких-либо важных решений? Например, изменение лимита легионеров…

- Пока не готова повестка заседания. Повестка утверждается после обсуждений с членами Исполкома. Мы готовим отчеты в соответствии с повесткой. Что касается лимита легионеров, то по этому поводу обращения нам не поступали.