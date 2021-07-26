Экс-нападающий "Карабаха" завершил карьеру

Экс-футболист "Карабаха" Инносент Эмегара объявил о завершении карьеры.

Экс-футболист "Карабаха" Инносент Эмегара объявил о завершении карьеры.

Как сообщает Report, об этом швейцарский нападающий нигерийского происхождения написал на своей странице в Facebook.

32-летний форвард объяснил свое решение: "В детстве футбол был для меня всем. Я играл каждый день, не задумываясь. Но мне нужно завершить карьеру, чтобы открыть новую страницу. Теперь я понимаю, что для принятия этого решения нужно больше сил и смелости. Я благодарю Всевышнего за предоставленную мне возможность построить свою карьеру, путешествовать по миру и встречаться с невероятными людьми из разных стран".

Напомним, что Инносент Эмегара носил форму "Карабаха" в 2014, а также в 2018-2019 годах.