Экс-футболист "Лестера" прокомментировал забитый Махиром Эмрели гол

"Пропущенный гол был ошибкой Даниэля Амарти".
Как сообщает Report, об этом сказал бывший футболист английского "Лестера" Робби Севич, касаясь эпизода, в котором нападающий польской "Легии" Махир Эмрели забил гол в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА (0:1).
Севич сказал, что, поскольку защитник выбрал ошибочную позицию, атака завершилась голом: "Амарти не оказал большого сопротивления, что позволило счету открыться. На мой взгляд, соперник одержал достойную победу".
Махир Эмрели, отличившийся на 31-й минуте матча с "Лестером", принес победу "Легии".
Робби Севич носил форму "Лестера" с 1997 по 2002 год.