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Экс-футболист "Лестера" прокомментировал забитый Махиром Эмрели гол

Экс-футболист "Лестера" прокомментировал забитый Махиром Эмрели гол "Пропущенный гол был ошибкой Даниэля Амарти".
Футбол
1 октября 2021 г. 19:42
Экс-футболист Лестера прокомментировал забитый Махиром Эмрели гол

"Пропущенный гол был ошибкой Даниэля Амарти".

Как сообщает Report, об этом сказал бывший футболист английского "Лестера" Робби Севич, касаясь эпизода, в котором нападающий польской "Легии" Махир Эмрели забил гол в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА (0:1).

Севич сказал, что, поскольку защитник выбрал ошибочную позицию, атака завершилась голом: "Амарти не оказал большого сопротивления, что позволило счету открыться. На мой взгляд, соперник одержал достойную победу".

Махир Эмрели, отличившийся на 31-й минуте матча с "Лестером", принес победу "Легии".

Робби Севич носил форму "Лестера" с 1997 по 2002 год. 

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Версия на азербайджанском языке "Lester"in sabiq futbolçusu Mahir Emrelinin vurduğu qolu şərh edib

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