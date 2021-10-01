Экс-футболист "Лестера" прокомментировал забитый Махиром Эмрели гол

"Пропущенный гол был ошибкой Даниэля Амарти".

"Пропущенный гол был ошибкой Даниэля Амарти".

Как сообщает Report, об этом сказал бывший футболист английского "Лестера" Робби Севич, касаясь эпизода, в котором нападающий польской "Легии" Махир Эмрели забил гол в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА (0:1).

Севич сказал, что, поскольку защитник выбрал ошибочную позицию, атака завершилась голом: "Амарти не оказал большого сопротивления, что позволило счету открыться. На мой взгляд, соперник одержал достойную победу".

Махир Эмрели, отличившийся на 31-й минуте матча с "Лестером", принес победу "Легии".

Робби Севич носил форму "Лестера" с 1997 по 2002 год.