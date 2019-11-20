Экс-футболист "Баку" арестован за наркоторговлю

Арестован бывший футболист клуба "Баку" Серхио Контерас Пардо.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, 36-летний нападающий подозревается в руководстве сети, занимающейся наркоторговлей.

Игрок по прозвищу "Коке" задержан во время полицейского рейда на родине в испанском городе Эстепона.

Как заявляют правоохранительные органы, в целом задержаны около 20 человек. У них обнаружено около 1 тонны анаши стоимостью около 700 000 евро. Отмечается, что Коке возглавлял продажу наркотиков. Согласно сообщению, на данный момент он содержится в отделении полиции в Малаге.

Отметим, что выступавший в 2012 году в Баку Коке через 4 года завершил карьеру.