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Экс-футболист "Баку" арестован за наркоторговлю

Экс-футболист "Баку" арестован за наркоторговлю

Арестован бывший футболист клуба "Баку" Серхио Контерас Пардо.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, 36-летний нападающий подозревается в руководстве сети, занимающейся наркоторговлей. 

Игрок по прозвищу "Коке" задержан во время полицейского рейда на родине в испанском городе Эстепона.

Как заявляют правоохранительные органы, в целом задержаны около 20 человек. У них обнаружено около 1 тонны анаши стоимостью около 700 000 евро. Отмечается, что Коке возглавлял продажу наркотиков. Согласно сообщению, на данный момент он содержится в отделении полиции в Малаге. 

Отметим, что выступавший в 2012 году в Баку Коке через 4 года завершил карьеру. 

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