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Джанни Де Бьязи: Эти футболисты наше будущее

Джанни Де Бьязи: Эти футболисты наше будущее Могу сказать, что это была сложная игра. Победа далась тяжело, но мы ее заслужили. Хотя большую часть игры контролировали мы, моментов у нас было много, сумели спасти игру только в конце
Футбол
2 июня 2021 г. 22:57
Джанни Де Бьязи: Эти футболисты наше будущее
Джанни Де Бьязи

"Могу сказать, что это была сложная игра. Победа далась тяжело, но мы ее заслужили. Хотя большую часть игры контролировали мы, моментов у нас было много, сумели спасти игру только в конце".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи после победы в товарищеском матче над командой Беларуси в Минске (2:1).

"Результатом доволен, но не допущенными ошибками. Особенно это касается эпизода с пропущенным мячом, когда делали много ненужных передач на своей половине. И это меня разозлило. К тому же, хоть и нанесли целых 22 удара по воротам, только трижды попали в створ. Эти цифры говорят сами за себя.

Три дня назад я сказал Бадави, что пора ему уже забивать. И сегодня он это сделал, что очень радует. В жизни нужно иметь веру, и если ты веришь в желаемое, то можешь добиться этого. Считаю, что у Бадави есть нужные качества, которыми можно хорошо пользоваться при "стандартах". Что до дебютантов, Байрамова и Ахмедзаде, то они оставили очень хорошее впечатление, я ими доволен. Если не ошибаюсь, они 2000 года рождения - эти футболисты наше будущее. Также доволен всеми шестью игроками, которых выпустил на замену", - отметил Де Бьязи.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Bu futbolçular bizim gələcəyimizdir"

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