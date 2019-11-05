Два игрока АПОЭЛ пропустят матч с "Карабахом"

Стало известно состояние травмированных футболистов кипрской команды АПОЭЛ, которая в IV туре группового этапа Лиги Европы УЕФА примет "Карабах".

Как передает Report со ссылкой на Thema Sports, один из травмированных игроков Антонио Яколиш полностью выздоровел. Главный тренер Томас Долл сможет воспользоваться услугами хорватского полузащитника.

Однако аргентинский полузащитник Томас де Винcенти и словенский нападающий Роман Безяк пропустят встречу с азербайджанским нападающим. Процесс их восстановления продолжается.

Отметим, что матч состоится 7 ноября в Никосии на стадионе GSP Arena и начнется в 21:55 по бакинскому времени.