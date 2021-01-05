Два человека из клуба "Барселона" заразились коронавирусом

Тесты на коронавирус двух представителей первой команды испанского футбольного клуба "Барселона" дали положительный результат.

Тесты на коронавирус двух представителей первой команды испанского футбольного клуба "Барселона" дали положительный результат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.

О состоянии зараженных не сообщается. Тренировка футболистов "Барселоны", запланированная на утро 5 января, отменена. В это время представители клуба будут проходить дополнительное тестирование на коронавирус.

"Барселона" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков. Ближайший матч команды против "Атлетика" из Бильбао запланирован на 6 января.