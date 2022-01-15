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Азербайджанские ФК проведут первые матчи на учебно-тренировочных сборах в Турции

Азербайджанские ФК проведут первые матчи на учебно-тренировочных сборах в Турции Сегодня футбольные команды «Сумгаит» и «Сабах» проведут первые контрольные матчи на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье.
Футбол
15 января 2022 г. 11:08
Азербайджанские ФК проведут первые матчи на учебно-тренировочных сборах в Турции

Сегодня футбольные команды «Сумгаит» и «Сабах» проведут первые контрольные матчи на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье.

Как сообщает Report, клуб «Сумгаит» встретится с польским «Ягеллония». Матч начнется в 12:00 по бакинскому времени.

ФК «Сабах» же встретится с венгерским «Пакшем». Матч начнется в 17:30 по бакинскому времени.

Отметим, что «Сабах» 24 января сыграет с сербским футбольным клубом «Младост» (Лучани). Не определились еще один конкурент клуба «Сабах» и 2 конкурента клуба «Сумгаит».

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki komandası Türkiyədə ilk oyunlarına çıxacaq

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