Азербайджанские ФК проведут первые матчи на учебно-тренировочных сборах в Турции

Сегодня футбольные команды «Сумгаит» и «Сабах» проведут первые контрольные матчи на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье.

Сегодня футбольные команды «Сумгаит» и «Сабах» проведут первые контрольные матчи на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье.

Как сообщает Report, клуб «Сумгаит» встретится с польским «Ягеллония». Матч начнется в 12:00 по бакинскому времени.

ФК «Сабах» же встретится с венгерским «Пакшем». Матч начнется в 17:30 по бакинскому времени.

Отметим, что «Сабах» 24 января сыграет с сербским футбольным клубом «Младост» (Лучани). Не определились еще один конкурент клуба «Сабах» и 2 конкурента клуба «Сумгаит».