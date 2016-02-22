Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с проведением в 2016 году в Азербайджанской Республике финального этапа чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет.

Как сообщает Report, в целях обеспечения проведения в 2016 году в Азербайджанской Республике финального этапа чемпионата Европы по футболу среди юношей в возрасте до 17 лет из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) выделено 2 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.