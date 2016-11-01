Дизайнер Кубка мира ФИФА скончался

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Итальянский скульптор и ювелир Сильвио Гаццанья из Милана, создавший дизайн Кубка мира ФИФА, скончался в возрасте 95 лет.

Как передает Report, об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

С 1974 года Кубок мира вручается команде, ставшей чемпионом мира по футболу.

С 1930 по 1970 год победители чемпионатов мира получали "Золотую богиню" - изготовленную из золота статуэтку крылатой богини Нике, которая символизировала успех в состязаниях. После того, как сборная Бразилии в 1970 году выиграла чемпионат мира в третий раз, этот приз был передан ей навечно. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) объявила конкурс, в котором могли принять участие все желающие. Специальная экспертная комиссия, рассмотрев 53 представленные работы, признала лучшим проект Гаццанья.

Два стилизованных футболиста, держащих на поднятых руках земной шар, как объяснял Гаццанья, представляют радость, ликование и величие спортсмена в момент победы.

Сообщается, что среди других футбольных кубков, разработанных Гаццанья - Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.