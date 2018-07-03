Диего Марадона готов тренировать сборную Аргентины бесплатно

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Бывший нападающий и экс-главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил о готовности вновь возглавить национальную команду.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, легендарный форвард при этом готов работать бесплатно.

"Готов ли я работать со сборной? Да, и я сделаю это бесплатно. Я не прошу ничего взамен", – сказал Марадона.

Отметим, что специалист уже руководил "альбиселесте" с ноября 2008 по июль 2010 года. С ним команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2010, проиграв Германии (0:4).

На ЧМ-2018 аргентинцы под руководством Хорхе Сампаоли вышли из группы, однако в 1/8 финала уступили Франции (3:4).