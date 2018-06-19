Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Вратарь сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа в случае продления контракта со своим клубом станет самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, зарплата 27-летнего испанца по новому соглашению между сторонами составит 21 миллион евро в год. Оно будет рассчитано на 5 лет.

Де Хеа играет в составе "МЮ" с 2011 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, из которых 22 отыграл на ноль.

На сегодняшний день самым высокооплачиваемым вратарем в мире является Мануэль Нойер, выступающий за "Баварию". Его зарплата превысила 15 млн евро в год.