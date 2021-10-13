ЧМ-2022: Сборные Англии и Венгрии сыграли вничью

Сборная Англии по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Венгрии в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Сборная Англии по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Венгрии в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

У англичан отличился Джон Стоунз (37). В составе венгерской сборной гол забил Роланд Шаллаи (24-я минута, с пенальти).

Англичане занимают первую строчку в турнирной таблице с 20 очками после восьми матчей, вторыми идут поляки (17), третьими - албанцы (15), четвертыми - венгры (11), пятыми - андоррцы (6), замыкают таблицу футболисты из Сан-Марино (0).

В следующем туре англичане примут албанцев 12 ноября, венгры в этот же день дома сыграют с командой Сан-Марино.