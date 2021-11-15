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ЧМ-2022: Пройдут заключительные матчи X тура

ЧМ-2022: Пройдут заключительные матчи X тура Сегодня состоятся еще 8 матчей X тура отборочного раунда ЧМ-2022 в европейской зоне.
Футбол
15 ноября 2021 г. 07:51
ЧМ-2022: Пройдут заключительные матчи X тура

Сегодня состоятся еще 8 матчей X тура отборочного раунда ЧМ-2022 в европейской зоне.

Как сообщает Report, все встречи в группах C, F и I начнутся в 23:45 по бакинскому времени.

В группе C Италия встретится на выезде с Северной Ирландией, а Швейцария дома с Болгарией.

Лидер группы I Англия находится в шаге от выхода в финальную часть ЧМ-2022. Даже ничья устроит британцев в гостях с аутсайдером сборной Сан-Марино.

ЧМ-2022, отборочный раунд

X тур

15 ноября

Группа C.

23:45. Северная Ирландия - Италия

23:45. Швейцария - Болгария

Очки: Италия 15 (7 игр), Швейцария - 15 (7), Северная Ирландия - 8 (7), Болгария - 8 (7), Литва - 3 (8).

Группа F.

23:45. Израиль - Фарерские острова

23:45. Шотландия - Дания

23:45. Австрия - Молдова

Очки: Дания - 27, Шотландия - 20, Израиль - 13, Австрия - 13, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.

Группа I.

23:45. Сан-Марино - Англия

23:45. Албания - Андорра

23:45. Польша - Венгрия

Очки: Англия - 23, Польша - 20, Албания - 15, Венгрия - 14, Андорра - 6, Сан-Марино - 0.

Ранее сборные Германии, Дании, Бельгии, Франции, Хорватии, Сербии и Испании обеспечили себе место в финальной части ЧМ-2022. В плей-оффе сыграют Португалия, Швеция, Шотландия, Россия и Северная Македония.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Daha 2 ölkə final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq

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