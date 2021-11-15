ЧМ-2022: Пройдут заключительные матчи X тура

Сегодня состоятся еще 8 матчей X тура отборочного раунда ЧМ-2022 в европейской зоне.
Как сообщает Report, все встречи в группах C, F и I начнутся в 23:45 по бакинскому времени.
В группе C Италия встретится на выезде с Северной Ирландией, а Швейцария дома с Болгарией.
Лидер группы I Англия находится в шаге от выхода в финальную часть ЧМ-2022. Даже ничья устроит британцев в гостях с аутсайдером сборной Сан-Марино.
ЧМ-2022, отборочный раунд
X тур
15 ноября
Группа C.
23:45. Северная Ирландия - Италия
23:45. Швейцария - Болгария
Очки: Италия 15 (7 игр), Швейцария - 15 (7), Северная Ирландия - 8 (7), Болгария - 8 (7), Литва - 3 (8).
Группа F.
23:45. Израиль - Фарерские острова
23:45. Шотландия - Дания
23:45. Австрия - Молдова
Очки: Дания - 27, Шотландия - 20, Израиль - 13, Австрия - 13, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.
Группа I.
23:45. Сан-Марино - Англия
23:45. Албания - Андорра
23:45. Польша - Венгрия
Очки: Англия - 23, Польша - 20, Албания - 15, Венгрия - 14, Андорра - 6, Сан-Марино - 0.
Ранее сборные Германии, Дании, Бельгии, Франции, Хорватии, Сербии и Испании обеспечили себе место в финальной части ЧМ-2022. В плей-оффе сыграют Португалия, Швеция, Шотландия, Россия и Северная Македония.