ЧМ-2022: Неймар помог Бразилии разгромить Уругвай

Завершился матч 12-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Бразилии принимала национальную команду Уругвая.

Завершился матч 12-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Бразилии принимала национальную команду Уругвая.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Арена Амазония" (Манаус) и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Рафаэл, а также по голу забили Габриэл и Неймар. Форвард ПСЖ кроме забитого мяча отличился двумя результативными передачами. В составе Уругвая единственный мяч оформил Луис Суарес.

Сборная Бразилии с 31 очков после 11 матчей продолжает возглавлять турнирную таблицу отбора, опережая ближайшего соперника - Аргентину - на шесть очков. Уругвай с 16 очками после 12 матчей продолжает занимать пятое место, находясь в зоне стыковых матчей.

Следующий матч сборная Бразилии проведет 11 ноября дома с национальной командой Колумбии, а уругвайцы в этот же день дома сыграют с Аргентиной.