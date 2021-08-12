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ЧМ-2022: На играх отборочного этапа болельщиков гостевой команды не будет

ЧМ-2022: На играх отборочного этапа болельщиков гостевой команды не будет На отборочных играх Чемпионата мира по футболу, которые пройдут в сентябре в Европе, не будут присутствовать болельщики гостевых команд.
Футбол
12 августа 2021 г. 12:04
ЧМ-2022: На играх отборочного этапа болельщиков гостевой команды не будет

На отборочных играх Чемпионата мира по футболу, которые пройдут в сентябре в Европе, не будут присутствовать болельщики гостевых команд.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, соответствующее решение было принято УЕФА и ФИФА.

Решение связано с ростом статистики заболеваемости коронавирусом на континенте. Вопрос матчей, запланированных на октябрь и ноябрь, будет обсужден.

Отметим, что сборная Азербайджана, занявшая место в группе А отборочного этапа ЧМ-2022, 1 сентября сыграет на выезде со сборной Люксембурга, 4 - со сборной Ирландии, а 7 - со сборной Португалии.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Seçmə mərhələ oyunlarında qonaq komandanın azarkeşləri olmayacaq

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