ЧМ-2022: На играх отборочного этапа болельщиков гостевой команды не будет

На отборочных играх Чемпионата мира по футболу, которые пройдут в сентябре в Европе, не будут присутствовать болельщики гостевых команд.

На отборочных играх Чемпионата мира по футболу, которые пройдут в сентябре в Европе, не будут присутствовать болельщики гостевых команд.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, соответствующее решение было принято УЕФА и ФИФА.

Решение связано с ростом статистики заболеваемости коронавирусом на континенте. Вопрос матчей, запланированных на октябрь и ноябрь, будет обсужден.

Отметим, что сборная Азербайджана, занявшая место в группе А отборочного этапа ЧМ-2022, 1 сентября сыграет на выезде со сборной Люксембурга, 4 - со сборной Ирландии, а 7 - со сборной Португалии.