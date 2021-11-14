ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции разгромила Казахстан.

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции разгромила Казахстан.

Как передает Report, матч завершился со счётом 8:0.

Таким образом, французская команда оформила прямую путёвку в финальную часть турнира.

На 6-й минуте первый гол в матче забил нападающий Килиан Мбаппе.. Спустя шесть минут Килиан оформил дубль, ещё через 20 минут - хет-трик. Во втором тайме дубль сделал Бензема (55,59). Ещё по голу забили Адриен Рабьо (75) и Антуан Гризманн (84), реализовавший пенальти. Восьмой мяч забил Мбаппе (87), оформив покер.

Сборная Франции в семи матчах набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы D. Казахстанская команда (3) — на последнем, пятом месте.