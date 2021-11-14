О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку

ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции разгромила Казахстан.
Футбол
14 ноября 2021 г. 01:41
ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции разгромила Казахстан.

Как передает Report, матч завершился со счётом 8:0.

Таким образом, французская команда оформила прямую путёвку в финальную часть турнира.

На 6-й минуте первый гол в матче забил нападающий Килиан Мбаппе.. Спустя шесть минут Килиан оформил дубль, ещё через 20 минут - хет-трик. Во втором тайме дубль сделал Бензема (55,59). Ещё по голу забили Адриен Рабьо (75) и Антуан Гризманн (84), реализовавший пенальти. Восьмой мяч забил Мбаппе (87), оформив покер.

Сборная Франции в семи матчах набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы D. Казахстанская команда (3) — на последнем, пятом месте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransa Qazaxıstanı darmadağın edib

Другие новости из категории

ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
13 ноября 2021 г. 23:44
ЧМ-2022: Норвегия не смогла обыграть сборную Латвии
ЧМ-2022: Норвегия не смогла обыграть сборную Латвии
13 ноября 2021 г. 23:01
ЧМ-2022: Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину
ЧМ-2022: Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину
13 ноября 2021 г. 20:13
Объявлены судьи на матч Азербайджан-Норвегия
Объявлены судьи на матч Азербайджан-Норвегия
13 ноября 2021 г. 15:51
Франция и Нидерланды могут оформить выход на ЧМ-2022
Франция и Нидерланды могут оформить выход на ЧМ-2022
13 ноября 2021 г. 08:07
Сборная Англии превзошла 113-летний рекорд по голам за календарный год
Сборная Англии превзошла 113-летний рекорд по голам за календарный год
13 ноября 2021 г. 05:53
Самый титулованный футболист мира вернулся в Барселону
ФотоСамый титулованный футболист мира вернулся в "Барселону"
13 ноября 2021 г. 04:46
ЧМ-2022: Еще пять стран вышли в плей-офф
ВидеоЧМ-2022: Еще пять стран вышли в плей-офф
13 ноября 2021 г. 02:10
Сборная Азербайджана по футболу U-21 проиграла с крупным счетом
Сборная Азербайджана по футболу U-21 проиграла с крупным счетом
12 ноября 2021 г. 22:25
Организатор трагического полета аргентинского футболиста получил тюремный срок
Организатор трагического полета аргентинского футболиста получил тюремный срок
12 ноября 2021 г. 20:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi